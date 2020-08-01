انخفاض واردات اليابان من «الخام»31.2 % في يونيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، أمس الجمعة، إن واردات اليابان من النفط الخام انخفضت 31.2% في يونيو/حزيران، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام إلى 1.91 مليون برميل يومياً.

وتراجعت مبيعات المنتجات النفطية محلياً في اليابان 10% مقارنة مع مستواها قبل عام إلى 2.32 مليون برميل يومياً بحسب ما أظهرته البيانات.

وكشفت البيانات أن مبيعات البنزين تراجعت 4.5% إلى 782 ألفاً و213 برميل يومياً، بينما تراجعت مبيعات الكيروسين 22.5% من مستواها قبل عام إلى 78 ألفاً و221 برميل يومياً. (رويترز)