نيبال تعيد فتح «إيفرست» لإنعاش السياحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت نيبال مجدداً بالوصول إلى جبالها العالية، ولا سيما «إيفرست» لرحلات الخريف أملاً بإنعاش قطاعها السياحي الذي عانى كثيراً من أزمة «كوفيد-19» على ما أعلنت السلطات على الرغم من الغموض المسيطر بسبب استمرار الجائحة.

وكانت نيبال، أغلقت حدودها في مارس/آذار الماضي، قبيل ذروة الموسم السياحي الذي يتوجه فيه آلاف المتنزهين ومتسلقي الجبال إلى هملايا.

ورفعت إجراءات العزل الأسبوع الماضي، وفتحت نيبال الباب أمام «النشاطات السياحية، ولاسيما تسلق الجبال والتنزه»، على ما قالت ميرا أشاريا من هيئة السياحة النيبالية، إلا أن الرحلات الجوية الدولية باتجاه نيبال لن تستأنف قبل 17 أغسطس/آب الحالي.

وأتت «إعادة فتح» الجبال النيبالية في وقت سجلت فيه خلال الأسبوع الحالي أكثر من 1000 إصابة ب«كوفيد- 19»، ليصل المجموع إلى 19547 منذ بدء الجائحة.

وقالت أشاريا إن السلطات تواصل العمل على بروتوكولات السلامة الصحية، ولاسيما فترة الحجر التي ينبغي على السياح احترامها عند وصولهم.