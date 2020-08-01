شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التجارة العالمية تفشل في تعيين مدير مؤقت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منظمة التجارة العالمية، أن أعضاءها فشلوا في الاتفاق على تعيين أحد نواب مديرها العام الأربعة كرئيس مؤقت لها، ما يسلّط الضوء على الجمود الذي تشهده الهيئة الأممية. وقال المتحدث باسم المنظمة كيث روكويل: «لم نتمكن من التوافق». ومن المقرر أن يغادر المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو منصبه أواخر أغسطس، قبل انتهاء ولايته بعام. (أ ف ب)

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