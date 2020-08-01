عائدات التكنولوجيا في آسيا مهددة بسبب القيود الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقرير إن مليارات الدولارات من عائدات التكنولوجيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ معرضة للخطر بعد القيود الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة «هواوي» لصناعة الهواتف الذكية.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن المواجهة بين الولايات والصين تعرض حوالي 25 مليار دولار من إيرادات شركات التكنولوجيا في آسيا والمحيط الهادئ للخطر، حيث إن معظم هذه الشركات تتعامل مع «هواوي» التي تفرض عليها واشنطن قيوداً صارمة.

وقال كليفورد كورز المحلل الائتماني في «ستاندرد آند بورز»: هذه القواعد الموسعة على وجه الخصوص تضر بشركات صناعة الشرائح التي تستخدم تكنولوجيا أو معدات تصنيع أمريكية، ومن دون حصول هذه الشركات على ترخيص من حكومة الولايات المتحدة، لن تتمكن من تقديم خدمات مباشرة إلى هواوي، من دون أن تواجه هي الأخرى قيوداً. (وكالات)