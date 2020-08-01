السيولة الانتقائية تدعم الأسهم في أربع جلسات تداول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حافظت أسواق المال المحلية على مستويات جيدة في التعاملات الأسبوعية، بدعم من الشراء الانتقائي على عدد من الأسهم، وسط عمليات تجميع مؤسساتية تجاوزت 50 مليون درهم كمحصلة شرائية في أربع جلسات تداول.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 1% مدعوماً بأسهم العقار والبنوك، فيما تماسك سوق دبي عند مستواه السابق مع تراجع هامشي 0.09% فقط، بفعل انخفاض الأسهم القيادية بنسب متفاوتة.

وتسلطت الأضواء على سهم «أرابتك» الذي حصد 22.5% من إجمالي سيولة سوق دبي في أسبوع، وقفز بنسبة قياسية بلغت 40.64% مغلقاً عند 1.27 درهم، وذلك عبر التداول على 242 مليون سهم، علماً أن الشركة كانت قد أفصحت عن عدم وجود أي معلومات جوهرية تبرر صعود السهم.

في سوق أبوظبي، حصد «طاقة» سيولة جيدة بلغت 91.26 مليون درهم، وارتفع 25.47% مغلقاً عند مستوى 1.33 درهم، من خلال التداول على 73.7 مليون سهم. ومن المشتريات الانتقائية التي استهدفها المستثمرون، «سلامة للتأمين» واستقطب سيولة بلغت 128.94 مليون درهم، وارتفع 15.36% إلى 0.601 درهم، عبر التداول على 222 مليون سهم.

كما ارتفع سهم «سوق دبي المالي» 2.53% خلال أربع جلسات وبسيولة بلغت 47.6 مليون سهم عبر التداول على 57.6 مليون سهم، ليغلق مستواه عند 0.81 درهم، حيث جاء هذا النشاط على السهم عقب ارتفاع أرباح الشركة في النصف الأول بنسبة 21%.

واستقطبت الأسهم سيولة 4 جلسات تداولات الأسبوع المنصرم 1.84 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم في دبي و539.6 مليون درهم في أبوظبي.



سوق دبي



تراجع مؤشر سوق دبي المالي على أساس أسبوعي بنسبة هامشية بلغت 0.09% إلى 2050.77 نقطة، مع انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والنقل والاتصالات.

وتراجع قطاع البنوك 0.46% بعد تراجع «دبي الإسلامي» 0.79% و«الإمارات دبي الوطني» 0.56%.

وهبط قطاع النقل 0.83% نتيجة هبوط «أرامكس» 3.53% و«الخليج للملاحة» 1.62% مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 2.68%.

وارتفع قطاع العقار 0.56% بارتفاع «أرابتك» 40.64% و«ديار» 0.73% و«الاتحاد العقارية» 2.13% و«داماك» 9.88% فيما تراجع كل من «إعمار العقارية» 1.15% و«إعمار مولز» 5% و«إعمار للتطوير» 0.96%.

وزاد قطاع الاستثمار على نحو طفيف 0.03% بارتفاع «سوق دبي المالي» 2.53% و«شعاع كابيتال» 1.66% رغم تراجع «دبي للاستثمار» 0.87%.



سوق أبوظبي



ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة أسبوعية 1.02% إلى 4304.73 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة.

وارتفع قطاع البنوك 1.89% بارتفاع «أبوظبي الأول» 2.82% و«أبوظبي الإسلامي» 1.93% فيما نزل «أبوظبي التجاري» 1.57%.

وزاد قطاع العقار 3.03% مع ارتفاع «الدار» 2.98% و«رأس الخيمة العقارية» 3.84%.

وصعد قطاع الطاقة 6% معززاً بمكاسب «طاقة» 25.47% و«دانة غاز» 1.27%، و«أدنوك للتوزيع» 1.95%.

وارتفع قطاع الاستثمار 2.49% بصعود «العالمية القابضة» 0.12% و«إشراق» 21% و«الواحة كابيتال» 13.25%.

وفي المقابل، نزل قطاع الاتصالات 1.89% مع نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

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توجه السيولة



وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 97.4 مليون درهم مغلقاً عند 10.92 درهم، تلاه «طاقة» بسيولة قدرها 91.26 مليون درهم، وأقفل عند 1.33 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات وصلت إلى 64.7 مليون درهم، ليغلق عند 32.18 درهم.

وفي سوق دبي، جاءت التداولات الأكثر لصالح «أرابتك» بقيمة 293.26 مليون درهم مغلقاً عند 1.27 درهم، تلاه «سلامة للتأمين» بسيولة 129 مليون درهم، وأقفل عند 0.601 درهم، ثم «إعمار العقارية» بسيولة قدرها 123.34 مليون درهم ليغلق عند 2.57 درهم.



الارتفاعات والانخفاضات



وسجل «طاقة» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي 25.47% عند 1.33 درهم، تلاه «إشراق» بارتفاع 21% إلى 0.34 درهم، ثم «منازل العقارية» بصعوده 20.29% إلى 0.332 درهم.

وعلى العكس، جاء التراجع الأكثر من نصيب «جلفار» بنزوله 5.83% عند 1.13 درهم، تلاه «الشارقة للتأمين» متراجعاً 4.72% إلى 2.22 درهم، ثم «أغذية» الذي أغلق متراجعاً 3.86% عند 2.74 درهم. وكان أكبر الرابحين في سوق دبي خلال أسبوع «أرابتك» بنسبة 40.64% مغلقاً عند 1.27 درهم، تلاه «سلامة للتأمين» بصعوده 15.36% ليغلق عند 0.601 درهم، ثم «داماك» مرتفعاً 9.88% وأقفل عند 0.901 درهم.

وفي المقابل، سجل «أجليتي» التراجع الأكثر بنسبة 13.07% مغلقاً عند 6.12 درهم، تلاه «إعمار مولز» بنزوله 5% ليغلق عند 1.33 درهم، ثم «أرامكس» وهبط 3.53% مقفلاً عند مستوى سعري بلغ 3.28 درهم.



الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 100 مليون درهم محصلة شراء، منها 32.09 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و67.89 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 100 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 510 آلاف درهم محصلة بيع العرب و99.46 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 36.12 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 430 ألف درهم محصلة شراء العرب و2.41 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و33.28 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 36.12 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«جلفا» و«دانة غاز»، و«أرابتك» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الخليج للصناعات الدوائية» و«إعمار مولز»، و«إعمار العقارية» و«جي إف إتش».

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 50.7 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 13.3 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و37 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 50.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 13.3 مليون درهم محصلة بيع في دبي و37 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.