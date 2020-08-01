تراجع قياسي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الانخفاض، أمس، مع تراجع معدلات استحقاق السندات قصيرة الأجل إلى مستويات قياسية في ظل قلق المستثمرين تجاه وتيرة الانتعاش الاقتصادي.

وبلغ العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، والذي يتحرك عكس السعر، 0.520%، وهو أدنى مستوى له منذ مارس، في حين تراجع العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاماً بشكل طفيف ليصل إلى 1.176%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ ال29 من إبريل. وسجل العائد على السندات لمدة 3 سنوات مستوى قياسياً منخفضاً جديداً عند 0.122%، كما وصل العائد على السندات لمدة 5 سنوات إلى 0.214%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق. (وكالات)