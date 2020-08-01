شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسون» تتكبد ثاني خسارة فصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة إكسون موبيل، أمس الجمعة، عن تكبد خسارة قيمتها 1.1 مليار دولار في الربع الثاني، وهي أول خسارة فصلية متعاقبة لعملاق النفط الأمريكي فيما لا يقل عن 36 عاماً.
وتضرر نشاط الشركة للتكرير بفعل انخفاض الطلب، لكن تحسناً في تقييمات المخزون دفع إجمالي أرباح التكرير إلى تسجيل نتيجة إيجابية بنحو مليار دولار. وأعلنت شركة النفط الأمريكية الكبرى عن خسارة 1.08 مليار دولار، أو 26 سنتاً للسهم، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/ جزيران، مقابل ربح بقيمة 3.13 مليار دولار، أو 73 سنتاً للسهم قبل عام.
والخسارة المعدلة البالغة 70 سنتاً للسهم تتجاوز توقعات وول ستريت عند 61 سنتاً، بحسب «رفينيتيف». (رويترز)
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