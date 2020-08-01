أرباح «ألفابت» الفصلية تتراجع لأول مرة في تاريخها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أرباح «ألفابت» في الربع الثاني من عام 2020 لكنها تجاوزت توقعات المحللين، مع زيادة في إيرادات يوتيوب وأعمال جوجل السحابية.

وأعلنت الشركة المالكة لجوجل عبر نتائج أعمالها الصادرة الخميس، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 6.96 مليار دولار (10.13 دولار للسهم الواحد) في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع 9.95 مليار دولار (14.12 دولار لكل سهم) في الربع المماثل قبل عام مضى.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يحقق سهم ألفابت أرباحاً بقيمة 7.95 دولار في الربع الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة الأمريكية بعد خصم تكاليف اكتساب حركة المرور، وهي التكاليف التي يتم دفعها لشركات مثل أبل لتكون محرك البحث الافتراضي على متصفحها، إلى 31.6 مليار دولار في الربع الثاني.