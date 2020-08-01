ارتفاع النشاط الصناعي في الصين لأعلى مستوى منذ مارس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توسع النشاط الصناعي في الصين خلال الشهر الجاري لأعلى مستوى منذ مارس/آذار، في إشارة إلى استمرار تعافي الاقتصاد مع تحسن الطلب.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في الصين، أمس الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 51.1 نقطة في يوليو/تموز الجاري، مقارنة مع 50.9 نقطة خلال يونيو/حزيران الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في الصين سوف يهبط إلى 50.8 نقطة في الشهر الجاري.

وتمكنت الصين إلى حد كبير من التعافي من تداعيات عمليات الإغلاق الصارمة التي أدت إلى أسابيع من الشلل الاقتصادي.

وانخفضت طلبيات التصدير الجديدة وإن كانت بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار الضغط على الطلب الخارجي.

فيما سجل مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، والذي يعبر عن أداء القطاع الخدمي، مستوى 54.2 نقطة خلال الشهر الجاري، مقابل 54.4 نقطة في الشهر الماضي.

وبحسب التقديرات، كان من المتوقع أن يسجل النشاط الخدمي في الصين مستوى 54.5 نقطة خلال يوليو/تموز الجاري.