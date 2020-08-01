شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، رغم هبوط الدخل.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، أمس الجمعة، ارتفاع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بنحو 5.6% خلال يونيو/حزيران، مقارنة مع زيادة 8.5% في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة سوف يرتفع بنحو 5.3% خلال الشهر الماضي.

في حين تراجع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% خلال يونيو/حزيران الماضي.

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