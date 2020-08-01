شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب «فيسبوك» تقفز 98%.. وعدد المستخدمين يتجاوز التوقعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أرباح «فيسبوك» 98% في الربع الثاني من هذا العام، لتهزم توقعات المحللين، مع زيادة 12% في أعداد المستخدمين النشطاء شهرياً.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة الصادرة الخميس، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 5.18 مليار دولار (1.80 دولار للسهم الواحد) في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 2.62 مليار دولار (91 سنتاً لكل سهم) في الفترة المماثلة قبل عام.
وارتفعت إيرادات الشركة 11% في الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 18.69 مليار دولار مقارنة مع 16.89 مليار دولار المسجلة قبل عام.
وبحسب نتائج الأعمال، ارتفع عدد المستخدمين النشطاء لفيسبوك شهرياً بنحو 2.7 مليار مستخدم في المتوسط بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 12% على أساس سنوي.(رويترز)
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