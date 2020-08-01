«أمازون» تحقق أكبر أرباحها على الإطلاق في ذروة الجائحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «أمازون.كوم»، أمس الأول الخميس، تحقيق أكبر أرباحها على الإطلاق، منذ تأسيسها قبل 26 عاماً، مع تنامي مبيعاتها عبر الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة إن الإيرادات قفزت 40% عنها قبل عام إلى 88.9 مليار دولار.

وكانت «أمازون» حذرت من خسارة محتملة في الربع الثاني من العام بسبب إنفاق نحو أربعة مليارات دولار على تجهيزات الوقاية للعاملين، ونفقات أخرى ترتبط «بكوفيد-19». لكن الشركة حققت 5.2 مليار دولار ربحاً، بما يعادل مثلي صافي الربح قبل عام.

وقفزت مبيعات متجر الإنترنت 48% إلى 45.9 مليار دولار في الربع الثاني. وتوقعت الشركة صافي مبيعات بين 87 و93 مليار دولار للربع الثالث. وتوقع المحللون في المتوسط إيرادات قدرها 86.34 مليار دولار. (رويترز)