شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تتخطى «أرامكو» لفترة وجيزة لتصبح أكبر شركة في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت أسهم شركة أبل قفزة كبيرة وصلت إلى 7.1% وهي قمة غير مسبوقة اليوم الجمعة بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، ما ساعد الشركة المصنعة لهواتف آيفون على تخطي أرامكو لفترة وجيزة لاحتلال مكانة أكبر شركة مدرجة في العالم.

فقد صعد سهم الشركة إلى مستوى قياسي عند 412 دولاراً في التعاملات المبكرة، وإذا أغلقت عند هذا المستوى، فسيبلغ رأسمالها السوقي 1.786 تريليون دولار.

يبلغ رأس المال السوقي لأرامكو السعودية، والتي صارت أكبر شركة مدرجة منذ طرحها العام الماضي، 1.76 تريليون دولار وفق آخر إغلاق. (رويترز)

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