شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد اقتصادية لنجاح تجربة القطن قصير التيلة شرق العوينات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستورد مصر سنويا نحو 3 ملايين قنطار قطن قصير التيلة بنحو 4.5 مليار جنيه، وبالتالى فإن نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات ستساهم فى توفير الخامة محليات والاستغناء عن الاستيراد بالتدريج، حيث مر أكثر من شهرين على زراعة 250 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات، وحتى الآن فإن التجربة مبشرة، مما يفتح الباب لزراعة 50 ألف فدان قطن يمكن مضاعفتها عند الحاجة ولا سيما فى أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بعيدا عن القطن المصرى الطويل. تعرف على أهم فوائد زراعة القطن قصير التيلة: 1 – دخول مصر ضمن الدول المنتجة للقطن قصير التيلة مما يفتح الباب لتصديره. 2- توفير استيراد الأقطان القصيرة، مما يوفر مليارات الجنيهات سنويا نحو 4.5 مليار جنيه. Advertisements 3- ضمان جودة القطن المحلى والمساهمة في خفض تكاليف الإنتاج. 4 – توفير آلاف فرص العمل في زارعة الأقطان القصيرة. 5 – استعادة مصر لمكانتها كمنتجة اقطان حيث تحتل حاليا المرتبة الـ24. 6 – زيادة صادرات مصر من الغزول والملابس الجاهزة التي تعتمد على القطن القصير. 7 – فتح المجال لتوسع في إنشاء المحالج الجديدة وبالتالي توفير فرص عمل كثيرة.

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