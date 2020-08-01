شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأرز: كميات كبيرة متوفرة من المحصول بالعيد.. والسعر يصل لـ6.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الأرز متوفر فى السوق المحلى بكميات كبيرة مع عيد الأضحى، وإقبال المواطنين على الشراء استعدادا لتناول "الفتة"، وهى الأكلة المفضلة لدى الأسر المصرية فى أيام عيد الأضحى مع ذبح الأضاحى وتناول اللحوم، لافتا إلى أن سعر الأرز انخفض بنحو 15% عن سعره فى شهر رمضان منذ الشهرين الماضيين، حيث انخفض سعر الطن من 4750 جنيها ليصل إلى 3900 و4 آلاف جنيه للطن كما يباع للمستهلك من 6.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو ويختلف سعره باختلاف نوعه سواء أرز رفيع أو عريض الحبة.

وأضاف شحاتة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه لا داعى للتخزين أو التخوف من ارتفاع الأسعار، حيث أن المعروض يكفى حاجة المواطنين ويفيض بكميات كبيرة، كما أن الأرز متوفر لسد احتياجات المواطنين حتى أكتوبر من عام 2021، وذلك بسبب المخزون الكبير منه، وبداية حصاد المحصول الجديد الذى يبدأ خلال الأيام المقبلة ومن المتوقع أن يتم حصاد 4 ملايين طن من الشعير، من خلال زراعة مليون و200 ألف فدان، الذى ينتج عنها 2 مليون و500 طن من الأرز الأبيض.

وأشار رئيس شعبة الأرز، إلى أن الأرز متوفر على مدار العام، ولا داعى لتخزينه فى أى وقت من الأوقات، موضحا أن حجم الاستهلاك السنوى من الأرز فى شهر رمضان يعادل استهلاك 3 أشهر على مدار العام بما يعادل 500 ألف طن، كما أن الاستهلاك السنوى من الأرز يصل إلى 2.5 مليون طن، ولدينا كافة الكميات التى تطلبها الأسواق بالإضافة إلى وجود فائض للعام المقبل يتراوح من 2.5 إلى 3 مليون طن ويتم وضعه كمخزون للعام المقبل مع المحصول الجديد من الأرز.