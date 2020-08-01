شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بدعم من القطاع التكنولوجي وتسجل مكاسب شهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة مدعومة بالقطاع التكنولوجي، وحققت وول ستريت مكاسب أسبوعية وشهرية في الأغلب.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر الإنفاق الشخصي في أمريكا بنسبة 5.6% في يونيو بينما تراجع الدخل الشخصي بنسبة 1.1%.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 0.9% وأغلق عند 40.27 دولار للبرميل، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 2.5 في حين سجل خسائر أسبوعية بنفس النسبة، وسجل أعلى سعر عند 40.5 دولار وأقل سعر عند 39.9 دولار.

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وارتفع سعر "برنت"تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.6% مغلقا عند 43.52 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 43.05 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 114 نقطة) على 26428 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 2.4% وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 26440 نقطة وأقل مستوى عند 26013 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 157 نقطة) إلى 10745 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 6.8% وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 10747 نقطة وأقل مستوى عند 10557 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 3271 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7% ومكاسب شهرية بنسبة 5.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 3272 نقطة وأقل مستوى عند 3220 نقطة.