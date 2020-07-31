شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة من الشركات الراغبة فى الحصول على علامة "بكل فخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر قرابة 4 أعوام على إطلاق الحكومة، ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة، علامة "بكل فخر صنع فى مصر"، ولا يزال حتى الآن الشركات والمصانع تتقدم للحصول عليها، عبر مركز تحديث الصناعة، وفى هذا الإطار ينشر ”الخليج 365” خطوات ومستندات الحصول على هذه العلامة.

وشملت المستندات المطلوبة، أولا صورة طلب الالتحاق مرفق بصورة من السجل الصناعى ورخصة تصنيع سارية وصورة من شهادات الجودة المعتمدة، والتوجه بهذه المستندات إلى مركز تحديث الصناعة بمقر اتحاد الصناعات.

المركز وضع شروط، تحت بند "المستندات المستوفاة"، وتم تقسيمها إلى شركات لديها شهادة جودة معتمدة وسارية، ويتم تنظيم زيارة من خلال المركز لتقييم الشركة للتأكد من توافر المعايير المطلوبة وتحصل على العلامة مباشرة.

Advertisements

أما إذا كانت الشركة أو المصنع غير متوافقة مع المعايير، فإن مركز تحديث الصناعة يقوم بتحديد احتياجات الشركة للتوافق مع متطلبات الحصول على العلامة، ومساعددتهم للتوافق مع هذه المتطلبات ثم زيارة ميدانية أخرى وبدء إجراءات المنح فى حالة التوافق مع كافة المعايير.

وأعلن مركز تحديث الصناعة، فى وقت سابق، أن نحو 280 شركة تقدمت للحصول على الشهادة حصلت منها 240 شركة على العلامة ونحو 40 شركة تحت التقييم.

وبحسب تصريحات سابقة، لياسر ماضى، مسئول بوحدة تقييم ومنح علامة بكل فخر صنع فى مصر بمركز تحديث الصناعة، فإن تكلفة الحصول على العلامة 30 ألف جنيه، وتجدد كل عامين، وتكون مدعومة للشركات الأعضاء بمركز تحديث الصناعة.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة فى أغسطس 2016 علامة "بكل فخر صنع فى مصر"، بهدف دعم المنتجات الوطنية ومواجهة الاستيراد، حيث يعد الحصول على العلامة تأكيدًا على الجودة الجيدة التى تتمتع بها منتجات الشركات التى حصلت عليها.