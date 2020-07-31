شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب شهرية بنحو 30% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من صعود الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية لكن المعادن النفيسة جذبت انتباه المستثمرين وسط تراجع أسواق الأسهم.



واستعابت الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في قراءتها الأولى عن الربع السنوي الثاني والتي سجلت انكماشا بنسبة 32.9%.

Advertisements



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل سعر عند 92.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 3.7% إلى 24.216 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 1.2% لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 30%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 24.5 دولار وأقل سعر عند 23.4 دولار.



وصعدت أسعار الذهب بنسبة 1% إلى 1985.9 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، وحقق المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 5% ومكاسب شهرية بنسبة 10.5% هي الأكبر منذ عام 2012.