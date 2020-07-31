شكرا لقرائتكم خبر عن هذه قائمة أغنى مستثمرين أفراد فى البورصة المصرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت فوربس الشرق الأوسط قائمة "أغنى 5 مستثمرين أفراد في البورصة المصرية"، ويتصدر الأخوان صادق أحمد صادق السويدى وأحمد صادق السويدى من السويدي إليكتريك القائمة، حيث يمتلك كل منهما 25% من الشركة، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات للمستثمرين الخمسة الكبار 903 ملايين دولار، وبجانب هذه القائمة هناك أيضاً رجال أعمال يستثمرون ملايين بالبورصة، وتضم القائمة كلا من:

1- صادق أحمد صادق السويدي

القيمة: 224.1 مليون دولار

الحصص المباشرة: 25.02% من شركة السويدي إليكتريك

صادق أحمد صادق السويدي هو رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك الشركة الرائدة في توفير حلول الطاقة، تأسست الشركة -المعروفة سابقًا باسم السويدي للكابلات- لأول مرة من قبل عائلة السويدي في عام 1938 للتجارة في المعدات الكهربائية، واليوم تمتلك الشركة أكثر من 22 منشأة إنتاج عالمية وتقوم بالتصدير إلى 110 دول.

يمتلك رجل الأعمال المصري حصة 25.02% في الشركة، بقيمة 224.14 مليون دولار وفقًا لإغلاق 15 يوليو 2020، بالإضافة إلى حصة 5.35% في القلعة القابضة.

وكان رئيساً لشركة الماسة كابيتال مانجمنت ومقرها دبي حتى عام 2018، والسويدي حاصل على بكالوريوس تجارة في المحاسبة من جامعة القاهرة.

2- أحمد أحمد صادق السويدي

القيمة: 224.04 مليون دولار

الحصص المباشرة: 25.01% من شركة السويدي إليكتريك

أحمد أحمد صادق السويدي رجل أعمال، ويشغل منصب العضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك، ويمتلك حصة 25.01% في الشركة التي أعلنت مؤخرًا عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 58.2% على أساس سنوي إلى 25.1 مليون دولار في الربع الأول من عام 2020 .

كما قام السويدي بتأسيس ورئاسة بعض الشركات التابعة للشركة، وعلى الأخص شركة السويدي للتعليم، وهي الشركة التي تعمل على نقل خبرات The Knowledge Hub Universities إلى العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، سيستضيف حرم The Knowledge Hub Universities، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2019، فروعًا لجامعات عالمية.

3- عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلى

القيمة: 191.6 مليون دولار

الحصص المباشرة: 21.7% من شركة جولدن بيراميدز بلازا

عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلي، رئيس مجلس إدارة شركة النهلة القابضة.

عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلي رجل أعمال ومستثمر سعودي، شربتلي هو رئيس مجلس إدارة شركة النهلة القابضة والمملوكة لعائلته، يمتلك شربتلي حصة 21.7% في جولدن بيراميدز بلازا ، التي تدير المجمع التجاري City Stars في مصر، كما تقوم الشركة بتطوير العديد من المجمعات السكنية والمنتجعات الساحلية في مصر.

يشغل شربتلي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة والمساهم المؤسس للشركة، تبلغ استثماراته في البورصة المصرية ما مجموعه 191.63 مليون دولار ، اعتبارًا من 15 يوليو 2020.

شربتلي هو أيضا رئيس مجلس إدارة مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع، وكذلك ساماكو للسيارات.

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4- محمد أحمد صادق السويدي

القيمة:158.14 مليون دولار

الحصص المباشرة: 17.65% من شركة السويدي إليكتريك

محمد أحمد صادق السويدى عضو مجلس إدارة شركة السويدى اليكتريك، كما يمتلك حصة 17.65% في الشركة، بقيمة إجمالية تبلغ 158.14 مليون دولار اعتبارًا من 15 يوليو 2020، وأعلنت الشركة عن انخفاض زيادة إيراداتها بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل الى 67534 مليون دولار.

وجاءت السويدي إليكتريك في المرتبة 88 بقائمة فوربس الشرق الأوسط " أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط 2020" بمبيعات 3 مليارات دولار خلال العام الماضي وصافي أرباح 264 مليون دولار.

ويعد السويدي شريك عام ورئيس مجلس إدارة شركة رأس المال الاستثماري Averroes Ventures، والتي استثمرت في شركات ناشئة مثل Breadfast ، وهي خدمة لتوصيل وجبات الإفطار ومقرها القاهرة ، بالإضافة إلى TruKKer Technologies ، وهي شركة تجميع الشاحنات.

5- أحمد عز

القيمة: 130 مليون دولار

الحصص المباشرة: 65% من شركة حديد عز

أحمد عبد العزيز عز، أكبر رجل أعمال مستثمر في صناعة الحديد في مصر، ويملك أحمد عز حصة نحو 65% من شركة حديد عز، وهي أكبر منتج للحديد في مصر، وتتوزع ملكيته بين 27.298% حصة مباشرة، و33.41% لمجموعة تابعة وهي مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار (مجموعة العز الصناعية).

تأسست حديد عز عام 1994، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ مايو 1999، وتعمل في قطاع المواد الأساسية مع التركيز على الصلب، ويتبع حديد عز مجموعة شركات تعمل في مصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا والجزائر.

ويبلغ رأس مال "حديد عز" 8 مليارات جنيه، ويتبعها شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بنسبة مساهمة 54.59%، وكان يتبعها فى السابق شركة العز لصناعة الصلب المُسطح بنسبة مساهمة مباشرة وغير مباشرة 71.07%، وكذلك شركة مصانع العز للدرفلة بمساهمة 98.91%.

6- محمد فريد فؤاد خميس

القيمة: 105.43 مليون دولار

الحصص المباشرة: 42.43% من شركة النساجون الشرقيون

محمد فريد فؤاد خميس هو المؤسس والرئيس السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي غير التنفيذي في مجموعة النساجون الشرقيون، أكبر مصنع للسجاد المصنوع آليًا في العالم الشركة، ومقرها في العاشر من رمضان، تصدر إلى أكثر من 150 دولة ولديها مرافق إنتاج في مصر والولايات المتحدة والصين.

يمتلك خميس، الذي أسس الشركة عام 1979 ما يوازي 42.43% من أسهم الشركة التي تصدر أكثر من 50٪ من إنتاجها، والتي انخفضت إيراداتها بنسبة 12.85% لتصل الى 144 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب وباء كورونا، والتعرض الجغرافي للشركة.

خميس أيضا عضو في مجلس إدارة شركة البروبيلين والبولي بروبيلين المصرية. Egyptian Fibers Company، الشركة التابعة للقطاعات غير المنسوجة للمجموعة، يرأس حاليًا مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر ، ويرأس عددًا من المؤسسات الخيرية. يحمل خميس درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة عين شمس، ودكتوراه فخرية من جامعة لوبورو في إنجلترا.

وتشغل ابنتيه عضوية مجلس إدارة الشركة، وتتولى ياسمين منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة المجموعة، في حين تتولى فريدة نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التمويل.