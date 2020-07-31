شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للجنيه الإسترليني وسط تحذيرات متصاعدة بشأن "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط تصاعد في التحذيرات بشأن أزمة فيروس "كورونا" ووسط عدم اليقين المتواصل بشأن ملف "بريكست".



كان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد حذر من أن دول أوروبا ربما تواجه موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.



وحذر "جونسون" ايضاً من زيادة عدد الإصابات بالمرض في المملكة المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية الأمر الذي ربما يعيد قيود الإغلاق والعزل.

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هذا، وقد ارتفع عدد الإصابات بالفيروس التاجي إلى حوالي 17.25 مليون حالة على مستوى العالم فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن آثار الجائحة قد تمتد لعقود.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3104 وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3171 وأقل سعر عند 1.3079.



وانخفض اليورو أمام العملة البريطانية بنسبة 0.6% إلى 0.8994، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.9066 وأقل سعر عند 0.8982.