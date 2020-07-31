شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 31-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية ملحوظة ليختبر دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه باختراق 1.1890 لفتح الطريق أمام الاندفاع نحو 1.1995 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1760 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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