شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبل تتخطى أرامكو لفترة وجيزة لتصبح أكبر شركة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أسهم شركة أبل قفزة كبيرة وصلت إلى 7.1 بالمئة إلى قمة غير مسبوقة، اليوم الجمعة، بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، مما ساعد الشركة المصنعة لهواتف أيفون على تخطى أرامكو لفترة وجيزة لاحتلال مكانة أكبر شركة مدرجة فى العالم.

فقد صعد سهم الشركة إلى مستوى قياسى عند 412 دولار فى التعاملات المبكرة، وإذا أغلقت عند هذا المستوى، فسيبلغ رأسمالها السوقى 1.786 تريليون دولار.

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يبلغ رأس المال السوقى لأرامكو السعودية، والتى صارت أكبر شركة مدرجة منذ طرحها العام الماضى، 1.76 تريليون دولار وفق آخر إغلاق.