شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية في آخر جلسات يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة الذي يعد آخر جلسات يوليو/تموز الجاري، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية وانتعاش في أداء القطاع التكنولوجي.



كانت شركات تكنولوجية كبرى أبرزها "آبل" و"فيسبوك" قد أعلنت أمس عن تحقيق نتائج أعمال قوية تجاوزت توقعات المحللين في الربع السنوي الثاني.

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وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 5.6% في يونيو بينما تراجع الدخل الشخصي بنسبة 1.1%.



وتجدر الإشارة إلى أن الأسبوع الجاري شهد قرار الاحتياطي الاتحادي بتثبيت معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير مع التعهد ببذل كل ما يلزم من جهود لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة ازمة فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 125 نقطة) إلى 26190 نقطة، واستقر "إس أند بي 500" عند 3245 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 10671 نقطة.