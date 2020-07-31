شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع الطاقة بالبورصة المصرية بنسبة 0.3% فى آخر شهر قبل إلغائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع قطاع الطاقة وخدمات مساندة بالبورصة المصرية بنسبة 0.3%، خلال شهر يوليو الماضى، وهو آخر شهر قبل قرار إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل بالمؤشر القطاعى "طاقة وخدمات مساندة"، وذلك لعدم استيفاء المؤشر للمعايير والمحددات الخاصة بتكوين المؤشرات القطاعية، وهو ألا يقل عدد الشركات المكونة للمؤشر عن 3 شركات.

فيما تباين أداء باقى مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال شهر يوليو، إذ ارتفع قطاع العقارات بنسبة 7.1%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.3%، تلاه قطاع مواد البناء بنسبة 3.9%، ثم قطاعى المنسوجات والسلع المعمرة والموارد الأساسية بنسبة 3.3%، 3.1%، على التوالى، كما ارتفعت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 2.9%، 2.6%، 2.2%، على التوالى، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%.

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فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 11.6%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 7%، تلاه قطاعى السياحة والترفيه وخدمات النقل والشحن بنسبة 4.6%، 4.1%، على التوالى، وهبط قطاع البنوك بنسبة 2.3%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%، ثم قطاع الخدمات المالية والمصرفية بنسبة 0.1%.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أعلنت فى إطار أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، شهد المؤشر الرئيسى EGX30، وكذلك كل من مؤشر EGX 30 CAPPED، مؤشر EGX30 TR، اللذان يضمان نفس شركات مؤشر EGX30، استبعاد 5 شركات من الشركات غير المؤهلة، وفقًا للمنهجية الحالية، مقابل انضمام 5 شركات جديدة للمؤشر، كما شهد مؤشر البورصة متساوى الأوزان EGX50 EWI استبعاد 9 شركات مقابل انضمام 9 شركات جديدة، أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد خروج 14 شركة، انضم 5 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX 100 EWI فقد شهد خروج 9 شركات مقابل انضمام 5 شركات جديدة للمؤشر، كما انتهت عملية المراجعهة الدورية للمؤشرات القطاعية إلى تعطيل العمل بالمؤشر القطاعى "طاقة وخدمات مساندة"، وذلك لعدم استيفاء المؤشر للمعايير والمحددات الخاصة بتكوين المؤشرات القطاعية، وهو ألا تقل عدد الشركات المكونة للمؤشر عن 3 شركات.