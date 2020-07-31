شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع تعافي الخام الأمريكي وصعوده أعلى 40 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة لتتعافى من الخسائر التي سجلتها بالأمس والتي دفعت الخام الأمريكي أدنى حاجز أربعين دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاثة أسابيع.



وتعافى النفط اليوم من تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية حيث أعلنت وزارة التجارة أمس انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 32.9% في الربع السنوي الثاني.



وسوف تصدر في وقت لاحق اليوم بيانات شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن بيانات عدد حفارات الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.

Advertisements



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل سعر عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 13:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 40.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.5 دولار وأقل سعر عند 39.9 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.8% إلى 43.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 43.05 دولار.