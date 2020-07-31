في أول أيام العيد.. ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يتجاوز ألف جنيه

كتب: ضياء السقا

حققت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الجمعة، أول أيام عيد الأضحى، ارتفاعا تاريخيا، بمقدار 15 جنيهات للجرام، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا، 885 جنيها للجرام.

وعالميا، ارتفع سعر أوقية الذهب إلي 1977 دولار، ويتجه المعدن الأصفر صوب تحقيق أفضل أداء شهري في نحو أربع سنوات ونصف السنة إذ انخفض الدولار أكثر بعد بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1967.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش بعد أن أوقف سلسلة مكاسب استمرت على مدى تسع جلسات أمس الخميس. وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1961.30 دولار.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

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وجاء متوسط أسعار الذهب الجمعة في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 759 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 880 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 1012 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 7040 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.