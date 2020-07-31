شكرا لقرائتكم خبر عن إيفو: الناتج الاقتصادى لألمانيا سيتراجع بأقل من المتوقع فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مجلة دير شبيجل اليوم الجمعة نقلا عن كبير الاقتصاديين في معهد إيفو أن المعهد الاقتصادي الألماني رفع توقعاته للناتج الاقتصادي لعام 2020 بسبب "تطور إيجابي مفاجئ". ونقلت المجلة عن تيمو فولمرشاوسر قوله إن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا سينكمش على الأرجح 5.1 بالمئة في العام الجاري، معدلا توقع بانكماش 637 بالمئة قدمه قبل أسابيع قليلة. Advertisements وكانت قد أظهرت بيانات أولية، أن اقتصاد ألمانيا انكمش بنسبة 10.1 بالمئة في الربع الثاني، في أكبر تراجع له على الإطلاق، إذ انهار إنفاق الأسر واستثمارات الشركة والصادرات خلال جائحة كوفيد-19.

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