شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون تتكبد ثانى خسارة فصلية على التوالى بسبب تهاوى الطلب والأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إكسون موبيل اليوم الجمعة عن تكبد خسارة قيمتها 1.1 مليار دولار في الربع الثاني، وهي أول خسارة فصلية متعاقبة لعملاق النفط الأمريكي فيما لا يقل عن 36 عاما.

وحال إكسون أفضل من الشركات العملاقة المناظرة لها إذ لم تخفض بشكل كبير قيمة أصولها في ظل قتامة توقعات الصناعة لمستقبل أسعار النفط والغاز.

وخفضت شيفرون وتوتال ورويال داتش شل وإيني قيمة أصول بمليارات الدولارات. وأشارت بي.بي إلى تأثير سلبي يصل إلى 17.5 مليار دولار.

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وتسببت جائحة كوفيد-19 في انخفاض أسعار النفط، مما دفع نشاط إكسون لإنتاج النفط والغاز إلى تكبد خسارة. وتضررت نشاط الشركة للتكرير بفعل انخفاض الطلب، لكن تحسنا في تقييمات المخزون دفع إجمالي أرباح التكرير إلى تسجيل نتيجة إيجابية بنحو مليار دولار.

وأعلنت شركة النفط الأمريكية الكبرى عن خسارة 1.08 مليار دولار أو 26 سنتا للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقابل ربح بقيمة 3.13 مليار دولار أو 73 سنتا للسهم قبل عام.

والخسارة المعدلة البالغة 70 سنتا للسهم تتجاوز توقعات وول ستريت عند 61 سنتا بحسب رفينيتيف.

وانخفض إنتاج الشركة من النفط والغاز سبعة بالمئة على أساس سنوي إلى 3.6 مليون برميل يوميا في الربع إذ كبحت الشركة الإنتاج بسبب انهيار أسعار النفط وخطر امتلاء مخزونات النفط العالمية في مايو.