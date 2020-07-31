شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 43.35 لخام برنت و40.35 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة 43.35 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 41 سنتا أو ما يوازي 1% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.35 دولار مرتفعا بمقدار 43 سنتا أو ما يعادل 1.1 ٪.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن خام القياس العالمي برنت يسير علي طريق حقيق مكاسب للشهر الرابع وكذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي يتجه نحو تحقيق مكسب الشهري الثالث، ولكن يظل ارتفاع اعداد الأصابات بفيروس كورونا المستجد يهدد الطلب على النفط والوقود.

وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.

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قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم الجمعة إن واردات اليابان من النفط الخام انخفضت 31.2 بالمئة في يونيو مقارنة مع نفس الفترة قبل عام إلى 1.91 مليون برميل يوميا وفقا لرويترز.

وتراجعت مبيعات المنتجات النفطية محليا في اليابان عشرة بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام إلى 2.32 مليون برميل يوميا بحسب ما أظهرته البيانات.

وكشفت البيانات أن مبيعات البنزين تراجعت 4.5 بالمئة إلى 782 ألفا و213 برميل يوميا، بينما تراجعت مبيعات الكيروسين 22.5 بالمئة من مستواها قبل عام إلى 78 ألفا و221 برميل يوميا.