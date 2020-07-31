شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، وبدعم نتائج أعمال إيجابية لكبرى الشركات فى أوروبا ، لكنها على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 2.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 356.52 نقطة.

تعاذ خسائر جلسة الخميس إلى نتائج أعمال ضعيفة ،وبيانات قاتمة للاقتصاد الألماني ،و تعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثارت الشكوك حول الانتخابات الرئاسية المقررة فى تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليرتد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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تصدر قطاع التكنولوجيا ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 1.5 % ، بفضل نتائج أعمال نوكيا.

قفز سهم نوكيا بأكثر من 10% ، بعدما حققت الشركة أرباحا فاقت التقديرات خلال الربع الثاني من هذا العام ،وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن هناك فرصا متوسطة المدى ملموسة بفضل الاتجاهات الجيوسياسية.

على صعدي جلسات الأسبوع ،فالمؤشر الرئيسي للبورصات الأوروبية منخفضا بنسبة 1.5% ، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.25% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.4% ، بعدما سجل الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني أسوأ وتيرة ركود على الإطلاق.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.1%.