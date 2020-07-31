شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الفولى: 70 جنيهاً لدباغة الجلد الضانى.. و400 للبقرى فى الروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الفولى عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات ، إن مدابغ الروبيكى تستقبل جميع الجلود الناتجة عن الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى وهناك عادات لبعض المواطنين فى رغبتهم بدباغة جلد الأضحية واستخدامة فى المنازل موضحا أن سعر دباغة الجلود يختلف باختلاف حجم الأضحية ونوعها ، ويبلغ سعر دباغة الجلد الضانى من الخراف من 50 إلى 70 جنية فى حين أن دباغة الجلد البقرى أو الجاموسى من 300 إلى 400 جنية .

وأضاف الفولى فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، أنه لا يفضل تنظيف الجلد فى المنازل من خلال التمليح فقط خاصة وأن الملح لا يقضى على البكتيريا الموجودة فى الجلد ويؤدى إلى تآكله وسقوط الشعر منه بعد فترة زمنية قصيرة فى حين أن المدابغ يتم وضع مواد كيماوية لقتل أى نوع من البكتيريا أثناء تنظيفه ويساهم فى الحفاظ على جودته واستخدامه لفترات زمنية طويلة وأكثر أمانا من انتقال البكتيريا .

وأوضح ، أن أكثر المواسم لضخ كميات كبيرة من الجلود هى شهر رمضان ويليها عيد الأضحى ، لأن شهر رمضان يعتبر اقبال المواطنين فيه على شراء اللحوم وليس الأضاحى مما يعطى نوعية من الجلود ذات الجودة المرتفعة لاستخدام الطرق الحديثة من الذبح الآلى للماشية ، إلا أن فترة عيد الأضحى والذبح العشوائى بسبب الأضاحى فى أماكن يتم الاتفاق عليها مع الجزارين تؤدى إلى هلاك الكثير من الجلود .

وتابع ، إن مدينة الروبيكى هى أفضل مدينة لدباغة الجلود فى الشرق الأوسط وأفريقيا وتقدم سنويا 200 مليون قدم من الجلود، والقدم هى وحدة قياس حجم الجلود وتتم من خلال ماكينات الكترونية ، موضحا أن حجم الجلود تختلف وفقا للذبائح حيث أن مساحة جلد الخروف على سبيل المثال 7 قدم، والماعز 5.5 قدم، أما الماشية من الجلد البقرى يكون 32 قدم .