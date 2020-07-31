شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 31-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الهابط الطفيف متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما لا يزال سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد بالاعتماد على الثبات فوق مستويات 0.7120 و0.7065، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي تستهدف مستوى 0.7290 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7150 والمقاومة 0.7290
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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