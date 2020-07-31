شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 31-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بإيجابية طفيفة هذا الصباح لكنه يعود للتذبذب حول 43.30، وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً حتى الآن، بانتظار كسر الدعم 42.75 أو اختراق المقاومة 43.85 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصادر هذا الصباح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي