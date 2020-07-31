الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 31-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بإيجابية طفيفة هذا الصباح لكنه يعود للتذبذب حول 43.30، وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً حتى الآن، بانتظار كسر الدعم 42.75 أو اختراق المقاومة 43.85 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

 

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصادر هذا الصباح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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