شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 31-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته دون مستوى 40.50، ليبقى السيناريو السلبي فعالاً لهذا اليوم، تدعمه الإشارات السلبي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 38.50 وتمتد إلى 36.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط