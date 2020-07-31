شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 31-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية قوية ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 24.46، حيث شكّل مستوى 23.40 دعم قوي أمام السعر، ليتجه نحو تحقيق مزيد من المكاسب المحتملة خلال الجلسات القادمة، لكننا نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر تخطي أحد المستويات المذكورة ومن ثم تحديد أهدافه التالية بشكل أدق.
نشير إلى أن اختراق المقاومة سيفتح باب الاندفاع نحو 26.20 كهدف إيجابي تالي، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 22.54 ثم 21.70 كأهداف سلبية رئيسية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.00 والمقاومة 25.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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