شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 31-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية قوية ليختبر المقاومة المحورية 1981.20، وكما أشرنا صباحاً، يمثل هذا المستوى أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1937.20، حيث يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباجي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1910.00 والمقاومة 2020.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي