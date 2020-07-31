شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 31-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار فوق حاجز 1.3100، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3200، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 1.3000.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3030 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد