شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 31-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي بعد ملامسة هدفنا المنتظر عند 1.1890، ليتجه نحو اختبار محتمل لدعم القناة اللحظية الصاعدة، وطالما أن السعر فوق 1.1760، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى تخطي 1.1890 مطلوب لتأكيد استمرار الموجة الصاعدة نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1.1995.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد