البنك الأهلى: 12 مليار جنيه بنكنوت جديد لتلبية احتياجات المصريين فى العيد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الجمعة، إن مصرفه بدأ تدريجيا، ضخ كميات من البنكنوت الجديد، ليصل إجمالى حجم البنكنوت الجديد الجاهز للضخ حسب احتياجات المواطنين إلى 12 مليار جنيه، لتلبية احتياجات المصريين فى عيد الأضحى المبارك.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البنك وفر النقد الجديد من كل الفئات، مع توزيعه عن طريق شركات توزيع الأموال، وضخه فى شبكة ماكينات الصراف الآلى التى تتجاوز 4500 ماكينة ATM على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أكثر من 500 فرع للبنك تنتشر فى كل المحافظات. متابعا: "الفئات الجديدة تشمل 5 و10 و20 و50 و100 و200 جنيه، وبالنسبة للمتعاملين مع ماكينات الصراف الآلى فإنهم سيحصلون على أكثر من 80% من المبلغ المسحوب من البنكنوت الجديد".

وتتولى طباعة العملات الورقية بفئاتها المختلفة "دار طباعة النقد" التابعة للبنك المركزى، ومقرها شارع الهرم فى محافظة الجيزة، وتخضع تلك العملية لإجراءات تأمين معقدة، وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا: ربع الجنيه، ونصف الجنيه، والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها و50 جنيها و100 جنيه و200 جنيه، وتُحدث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية غير بعيدة، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية 25 و50 قرشا و1 جنيه عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.