شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل مستوى قياسي جديد بصدد تحقيق أفضل أداء شهري منذ عام 2011 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لمستوى قياسي جديد ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، يدعم هذا الارتفاع هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،والمعدن الثمين بصدد تحقيق أفضل أداء شهري منذ عام 2011 ، فى ظل تسارع عمليات شراءه كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.4% إلى 1,982.83$ أعلى مستوى فى التاريخ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,955.77$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,955.07$.

فقد المعدن الأصفر "الذهب" بالأمس نسبة 0.8% ،فى أول خسارة خلال العشرة أيام الأخيرة ، لينهي أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بفعل عمليات التقاط الأنفس.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أكثر من عامين عند 92.55 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

Advertisements

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار ، بعدما أثار رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها أن تجري فى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وعلى صعيد تعاملات شهر تموز/يوليو ،فأسعار الذهب مرتفعة حتى الآن قرابة 11% ، بصدد تحقيق رابع مكسب شهري على التوالي ،وأفضل أداء شهري منذ آب/أغسطس 2011 ،بفضل تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

وذلك بسبب ارتفاع المخاطر بمعظم الأسواق العالمية ، خاصة تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى توقعات التضخم بسبب التحفيز المالي والنقدي الضخم فى معظم أنحاء العالم لمواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 1,241.96 طن متري.