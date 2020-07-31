شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو على وشك تحقيق أكبر مكسب شهري فى 10 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 26 شهرا مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري فى عشر سنوات ، بفضل الاتفاق المالي التاريخي فى أوروبا ,والموافقة رسميا على إطلاق صندوق الإنعاش الاقتصادي الضخم لدعم الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.5% إلى 1.1908$ الأعلى منذ أيار/مايو 2018 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1845 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1835$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أكثر من عامين عند 92.55 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أبقي الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير طبقا لمعظم التوقعات بالقرب من المستويات الصفرية ، وكرر تعهده بالحد من الأضرار الناجمة عن الوباء حيث تعطل حالات الإصابة بفيروس كورونا الانتعاش الاقتصادي.

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سيواصل المركزي الأمريكي تنفيذ مشتريات السندات ومجموعة من برامج الإقراض والسيولة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد فى مواجهة أزمة الفيروس التاجي ،وقال أن الاقتصاد لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء ،وسيعتمد الانتعاش القادم بشكل كبير بالقدرة والنجاح فى السيطرة على الفيروس.

على صعيد تعاملات شهر تموز/يوليو ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية اليوم ، حقق اليورو حتى الآن ارتفاعا بحوالي 6% مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي ، وبأكبر مكسب شهري منذ أيلول/سبتمبر 2010.

وبخلاف الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ، يعاذ هذا المكسب الشهري الأكبر فى عشر سنوات فى الأساس إلى إطلاق حزمة تحفيز مالي ضخمة لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي من أزمة فيروس كورونا.

بعد قمة عسيرة ومفاوضات شاقة استمرت لنحو خمسة أيام ، أبرم زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقا "تاريخيا" بشأن إطلاق صندوق إنعاش اقتصادي لدعم الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وصف رئيس المجلس الأوروبي "شار ميشيل" الاتفاق الذي جري التوصل إليه بأنه لحظة محورية لأوروبا ،وأن الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثفة فى أوقات صعبة للغاية بالنسبة لجميع الأوروبيين.

تبلغ قيمة الصندوق نحو 750 مليار يورو ، سوف تعكف المفوضية الأوروبية "الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي " على جمعها من أسواق المال بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة ،وذلك فى تضامن مالي غير مسبوق فى نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي.