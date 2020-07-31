شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يلامس الهدف الإضافي- تحليل - 31-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج مؤخرا العزم الإيجابي الإضافي بتشكيله لاندفاع إيجابي جديد مستقرا بذلك فوق الحاجز المتمركز عند 123.70 وليسجل الهدف الإضافي الأول بوصوله نحو 124.30. الاستقرار بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة ومحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي يدعم توقعنا الصاعد لنبقى بانتظار تشكيل السعر قريبا لاندفاع إيجابي جديد ليستهدف بذلك مستوى 124.85 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة المستقرة عند 125.80 لهذا اليوم. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.70 و 124.85 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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