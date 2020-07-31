الباوند مقابل الين يحقق الاختراق-تحليل - 31-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بالاندفاع فوق الحاجز المستقر عند 136.65 ليعزز ذلك سيطرة الميل الصاعد لنلاحظ تسجيله لمستوى 137.40 مقتربا من الهدف الأول المتوقع بالتقرير السابق. حاليا وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, نرجح استئناف السعر للهجوم الصاعد لتمتد التداولات بذلك نحو 138.60 وصولا للقمة المسجلة سابقا والمتمثلة بمستوى 139.70. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.65 و 138.60 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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