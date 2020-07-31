شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يصمد فوق المتوسط– تحليل - 31-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر البلاتين ارتداده التصحيحي بتقديمه لثبات إيجابي فوق محور المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره دعم إضافي عند 868.00 تقريبا, كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه قرب مستوى 80 يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد وليزيد ذلك من فرص تجاوز العائق المستقر عند 980.00 والوصول نحو الهدف التالي المتمركز عند 1030.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد