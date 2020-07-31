شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستقر بجانبية مؤقتة– تحليل -31-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر النحاس بتذبذبه المتكرر حول مستوى 2.9000 ليتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك ليؤجل بذلك الهجوم الصاعد والمنتظر سابقا, نذكر بأن السيناريو الصاعد قائم بشكل أساسي على ثبات الدعم المحوري المتمركز عند 2.7700 بالإضافة إلى محاولة تشكيل مستوى 2.8500 لدعم إضافي أمام التداولات الحالية.
مما سبق, نتوقع تشكيل السعر لموجات جانبية جديدة لحين تجميعه للعزم الإيجابي والذي سيمكنه من تجاوز مستوى 3.000 والوصول نحو الأهداف الإضافية التي تبدأ من 3.1200.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8500 و 3.0000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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