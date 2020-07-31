الذهب يسجل ارتفاعًا جديد في أول أيام عيد الأضحى ويقترب من حاجز الـ 1000 جنيه

ارتفع الذهب اليوم الجمعة فى مصر 10 جنيهات للجرام، أول أيام عيد الأضحى المبارك، إذ سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 880 جنيها للجرام وهو رقم قياسي جديد فى سوق الصاغة ، وذلك بسبب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1977 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 754 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 880 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 1005 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب 7040 جنيها

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أوقية الذهب 1977 دولار

ويتجه الذهب عالميا صوب تحقيق أفضل أداء شهري في نحو أربع سنوات ونصف السنة إذ انخفض الدولار أكثر بعد بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1967.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش بعد أن أوقف سلسلة مكاسب استمرت على مدى تسع جلسات أمس الخميس. وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1961.30 دولار.

ونزل الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء شهري في عشر سنوات، مما يقلص تكلفة المعدن الثمين للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وبخلاف بيانات أمريكية أظهرت تسجيل أكبر انكماش اقتصادي فيما لا يقل عن 73 عاما في الربع الثاني، وارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية، تضرر الدولار أيضا إذ أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها أن تُجري في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.