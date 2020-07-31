شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض واردات اليابان من النفط الخام 31.2% فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم الجمعة إن واردات اليابان من النفط الخام انخفضت 31.2 بالمئة في يونيو مقارنة مع نفس الفترة قبل عام إلى 1.91 مليون برميل يوميا.
وتراجعت مبيعات المنتجات النفطية محليا في اليابان عشرة بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام إلى 2.32 مليون برميل يوميا بحسب ما أظهرته البيانات.
وكشفت البيانات أن مبيعات البنزين تراجعت 4.5 بالمئة إلى 782 ألفا و213 برميل يوميا، بينما تراجعت مبيعات الكيروسين 22.5 بالمئة من مستواها قبل عام إلى 78 ألفا و221 برميل يوميا.
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