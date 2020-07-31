شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النفط العمانية: سنخفض مخصصات النفط الخام بنحو 20% فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط العمانية اليوم الجمعة إن سلطنة عمان أخطرت جميع عملائها بعقود محددة الأجل للنفط الخام بخفض بنحو 20 بالمئة في مخصصاتهم لشهر أكتوبر 2020، بما يتماشى مع اتفاقها لخفض إمدادات أوبك+.
يذكر أن أسعار النفط ارتفعت اليوم الجمعة، بعد أن لامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، في استجابة لتراجع قياسي في النمو الأمريكي إذ يعصف فيروس كورونا بأكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم.
وارتفع خام برنت 41 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 43.35 دولار للبرميل. وأمس الخميس، أغلق برنت منخفضا 1.9 بالمئة بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو.
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