صحيفة: روسنفت الروسية ستخفض 25% من رواتب العاملين فى المقر المركزى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة كوميرسانت اليومية اليوم الجمعة أن روسنفت، أكبر شركة روسية منتجة للنفط، ستخفض رواتب العاملين في مقرها المركزي بواقع الربع عقب قرار بتقليص ساعات العمل بسبب تبعات فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن التخفيضات ستُطبق اعتبارا من أول أكتوبر حين يجري خفض ساعات العمل إلى ست ساعات يوميا.

كانت روسنفت قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن ساعات العمل لن تُخفض للعاملين في الإنتاج، بينما ما يزال 84 بالمئة من موظفيها في المقر المركزي يعملون من المنزل كإجراء لمكافحة الفيروس.

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وتعتقد الصحيفة أن إجراء خفض الرواتب سيسمح للشركة بخفض التكاليف بما يتراوح بين أربعة مليارات وخمسة مليارات روبل سنويا (54.7 مليون دولار - 68.4 مليون دولار).

ولم ترد روسنفت بعد على طلب للتعقيب.

وأعلنت روسيا عن 5509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الخميس مما دفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى 834 ألفا و499 حالة وهو رابع أكبر معدل للإصابات في العالم.