شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تدبغ جلود الأضاحى فى البيت.. "أصحاب المدابغ" تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل جلود الأضاحى ثروة قومية، وتضاعف الكميات المعروضة منها مع موسم عيد الأضحى، وتشهد الجلود في ظل أزمة كورونا انخفاضا كبيرا في الأسعار، وتوقعت شعبة أصحاب المدابغ أن يصل سعر الجلد البقرى في العيد إلى صفر جنيه، نظرا لكثرة المعروض ووجود مخزون لم يتم بيعه مع أزمة كورونا .

وفى ظل هذه الأزمة قد محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ عدة نصائح للمواطنين من أجل الاستفادة من الجلود الأضاحى وعدم خسارتها وكيفية دباغتها في المنزل واستخدامها كشىء تذكارى، حيث أوضح أن الضانى "الخراف – والماعز" -وذلك فور الذبح مباشرة- فتحتاج لكمية من الملح الناعم "وهو مختلف عن ملح الطعام ومخصص للدباغة"، يمكن أن تشترى شوال بحوالى 50 جنيها يكفى لعدد 10 جلود من الخراف أو الماعز، ثم يتم فرد الملح على الجلد جيدا والحك جيدا، ثم يترك فى الهواء ولا يتم تعريضه للشمس لمدة بحد أقصى أسبوع، ثم يتم غسله جيدا من الملح ويمكن استخدامه كسجادة أو تعليقه على الحائط.

وأضاف مهران في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الجلود البقرى والجاموسى يتم اتباع نفس الطريقة ولكن شوال الملح يكفى لعمل 3 جلود كحد أقصى ويترك فى الهواء لمدة أسبوع أو أكثر قليلا وبعدها يجب أن يذهب لمدبغة مخصوصة لكى يتم الحفاظ عليه من خلال وضعه فى كيماويات مخصصة للدباغة إذا لم تجد أماكن لبيعها، وهناك طريقة ثانية لدباغة جلود الأبقار من خلال وغمره بالملح داخل برميل مع وضع شحوم دباغة عليه لمدة أسبوع، وأيضا للحفاظ عليه يجب أن يتم تذهب به لورشة مخصصة للدباغة وهى تستكمل باقى الامور الفنية حتى يتم الحفاظ عليه.

وكانت شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة أكدت أن أسعار الجلود تشهد انخفاضا كبيرا مع اقتراب عيد الأضحى، حيث إنه من المتوقع أن تكتفى المدابغ بالكميات التي لديها والتي أصبحت تكلفة عليهم نظرا للتخزين وعدم طرح ذلك الإنتاج للسوق، نظرا لتوقف تصدير الجلود "الويت بلو" مرحلة ما قبل الصبغة .